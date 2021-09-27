Первый пилотный проект "умного села" в Зангиланском районе будет готов к началу года

Первый пилотный проект "умного села" в Зангиланском районе будет готов к концу этого года или началу следующего.

Первый пилотный проект "умного села" в Зангиланском районе будет готов к концу этого года или началу следующего.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью агентству "Анадолу".

"Мы не теряли времени и начали действовать, как только война закончилась. Это показало силу нашего государства. Потому что одних денег недостаточно, чтобы выполнить такую работу. Необходимы ресурсы, кадры, команда, технические возможности, квалификация. Мы мобилизовали все силы. К концу года мы завершим электромонтажные работы. Электричеством будет обеспечен весь регион. Продолжается и строительство дорог.

Мы делаем это в первую очередь для наших граждан, чтобы мы могли восстановить этот регион и позволить бывшим вынужденным переселенцам вернуться туда в ближайшее время", - заявил глава государства.