Пашинян обсудил со спецпредставителем ЕС ситуацию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром ситуацию в Нагорном Карабахе и увеличение напряженности. Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщает

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром ситуацию в Нагорном Карабахе и увеличение напряженности. Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

В контексте регионального мира и стабильности собеседники также обсудили демаркацию и делимитацию границ между Арменией и Азербайджаном, разблокировку транспортных коммуникаций и процесс нормализации армяно-турецких отношений.