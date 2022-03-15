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Пашинян обсудил со спецпредставителем ЕС ситуацию в Карабахе

Пашинян обсудил со спецпредставителем ЕС ситуацию в Карабахе Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром ситуацию в Нагорном Карабахе и увеличение напряженности. Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщает
Карабах
15 марта 2022 г. 14:50
Пашинян обсудил со спецпредставителем ЕС ситуацию в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром ситуацию в Нагорном Карабахе и увеличение напряженности. Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

В контексте регионального мира и стабильности собеседники также обсудили демаркацию и делимитацию границ между Арменией и Азербайджаном, разблокировку транспортных коммуникаций и процесс нормализации армяно-турецких отношений.

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Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan Aİ nümayəndəsi ilə regiondakı prosesləri müzakirə edib

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