О нас
Report Georgia
Аудио новости

Останки тел 7 пропавших без вести в Первой Карабахской войне переданы Азербайджану 

Останки тел 7 пропавших без вести в Первой Карабахской войне переданы Азербайджану  В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, продолжаются поиски лиц, считающихся пропавшими без вести.
Карабах
13 февраля 2021 г. 12:40
Останки тел 7 пропавших без вести в Первой Карабахской войне переданы Азербайджану 

В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, продолжаются поиски лиц, считающихся пропавшими без вести.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Азербайджанская сторона, постоянно выполняющая свои обязательства, вытекающие из норм международного гуманитарного права, действует в этом направлении в условиях эффективного сотрудничества с Международным комитетом Красного креста (МККК) и российскими миротворцами.

12 февраля текущего года в результате мероприятий, проведенных Государственной комиссией Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан с участием представителей Военной прокуратуры, Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, при посредничестве МККК, армянская сторона передала останки 7 тел, предположительно принадлежащих гражданам Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

После завершения неотложных необходимых процедур, проводимых в настоящее время с целью идентификации останков, трупы будут переданы членам семьи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş 7 nəfərin meyitinin qalıqları Azərbaycana təhvil verildi

Новости партнеров

Самое читаемое

В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
9 февраля 2021 г. 09:20
В Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
ФотоВ Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
7 февраля 2021 г. 12:15
Пожар в Baku Medical Plaza
ФотоПожар в Baku Medical Plaza
8 февраля 2021 г. 21:51
Тяжелое ДТП в Агдаше, погибла семья - ОБНОВЛЕНО
ВидеоТяжелое ДТП в Агдаше, погибла семья - ОБНОВЛЕНО
7 февраля 2021 г. 10:11
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
9 февраля 2021 г. 17:21
Откроется ли Бакинский метрополитен 15 февраля?
Откроется ли Бакинский метрополитен 15 февраля?
7 февраля 2021 г. 20:21
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
9 февраля 2021 г. 15:00
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Проживающие в грузинском селе азербайджанцы провели акцию протеста
Проживающие в грузинском селе азербайджанцы провели акцию протеста
8 февраля 2021 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi