Останки тел 7 пропавших без вести в Первой Карабахской войне переданы Азербайджану

В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, продолжаются поиски лиц, считающихся пропавшими без вести.

В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, продолжаются поиски лиц, считающихся пропавшими без вести.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Азербайджанская сторона, постоянно выполняющая свои обязательства, вытекающие из норм международного гуманитарного права, действует в этом направлении в условиях эффективного сотрудничества с Международным комитетом Красного креста (МККК) и российскими миротворцами.

12 февраля текущего года в результате мероприятий, проведенных Государственной комиссией Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан с участием представителей Военной прокуратуры, Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, при посредничестве МККК, армянская сторона передала останки 7 тел, предположительно принадлежащих гражданам Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

После завершения неотложных необходимых процедур, проводимых в настоящее время с целью идентификации останков, трупы будут переданы членам семьи.