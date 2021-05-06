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Организована выставка мин и боеприпасов, обнаруженных на освобожденных землях

Организована выставка мин и боеприпасов, обнаруженных на освобожденных землях В ходе операций по разминированию деоккупированных территорий чаще всего встречаются противопехотные мины серии PMN
Карабах
6 мая 2021 г. 16:08
Организована выставка мин и боеприпасов, обнаруженных на освобожденных землях

В Агентствe по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) организована выставка с целью широкомасштабного отражения деятельности по разминированию территорий.

Согласно сообщению Report, на мероприятии были продемонстрированы комплекты бронежилетов, детектор мин, различные учебные боеприпасы и виды мин.

На выставке была представлена информация о минах, взрывчатых устройствах и различных видах боеприпасов, обнаруженных на освобожденных землях.

По словам главного специалиста отдела обучения и обеспечения качества АNAMA Мусы Мамедова, в ходе операций по разминированию деоккупированных территорий чаще всего встречаются противопехотные мины серии PMN.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edilmiş ərazilərdə aşkarlanan mina və sursatlarla bağlı sərgi təşkil olunub

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