Организована выставка мин и боеприпасов, обнаруженных на освобожденных землях

В ходе операций по разминированию деоккупированных территорий чаще всего встречаются противопехотные мины серии PMN

В Агентствe по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) организована выставка с целью широкомасштабного отражения деятельности по разминированию территорий.

Согласно сообщению Report, на мероприятии были продемонстрированы комплекты бронежилетов, детектор мин, различные учебные боеприпасы и виды мин.

На выставке была представлена информация о минах, взрывчатых устройствах и различных видах боеприпасов, обнаруженных на освобожденных землях.

По словам главного специалиста отдела обучения и обеспечения качества АNAMA Мусы Мамедова, в ходе операций по разминированию деоккупированных территорий чаще всего встречаются противопехотные мины серии PMN.