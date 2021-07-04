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Омбудсмен: В результате армянского террора 12 детей погибли и 50 получили ранения

Омбудсмен: В результате армянского террора 12 детей погибли и 50 получили ранения Прошло четыре года со дня одной из самых ужасных преступлений совершенных армянами на оккупированных азербайджанских территориях - убийства двухлетней азербайджанки Гулиевой Захры Эльнур гызы.
Карабах
4 июля 2021 г. 16:53
Омбудсмен: В результате армянского террора 12 детей погибли и 50 получили ранения

Прошло четыре года со дня одного из самых ужасных преступлений совершенных армянами на азербайджанских территориях - убийства двухлетней азербайджанки Гулиевой Захры Эльнур гызы.

Как передает Report, в связи с этим омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обратилась к мировому сообществу в связи с очередной годовщиной убийства маленькой Захры.

В обращении говорится, что пользуясь безнаказанностью, Армения и в дальнейшем продолжала политику террора, что привело к гибели невинных детей в период режима прекращения огня и Второй Карабахской войны: "В результате обстрела вооруженными силами Армении населенных пунктов, расположенных вдали от зоны боевых действий, погибли 12, получили ранения 50 детей, четверо из которых потеряли обоих родителей, а многие - одного из родителей".

Омбудсмен Азербайджана С.Алиева неоднократно призывала международные организации решительно осудить такие факты, доводила до сведения международных организаций по правам человека, в том числе по правам детей, необходимость принятия конкретных мер против лиц, совершивших преступления.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman: Ermənistanın terroru nəticəsində 12 uşaq ölüb, 50-si yaralanıb

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