Омбудсмен: В результате армянского террора 12 детей погибли и 50 получили ранения

Прошло четыре года со дня одной из самых ужасных преступлений совершенных армянами на оккупированных азербайджанских территориях - убийства двухлетней азербайджанки Гулиевой Захры Эльнур гызы.

Прошло четыре года со дня одного из самых ужасных преступлений совершенных армянами на азербайджанских территориях - убийства двухлетней азербайджанки Гулиевой Захры Эльнур гызы.

Как передает Report, в связи с этим омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обратилась к мировому сообществу в связи с очередной годовщиной убийства маленькой Захры.

В обращении говорится, что пользуясь безнаказанностью, Армения и в дальнейшем продолжала политику террора, что привело к гибели невинных детей в период режима прекращения огня и Второй Карабахской войны: "В результате обстрела вооруженными силами Армении населенных пунктов, расположенных вдали от зоны боевых действий, погибли 12, получили ранения 50 детей, четверо из которых потеряли обоих родителей, а многие - одного из родителей".

Омбудсмен Азербайджана С.Алиева неоднократно призывала международные организации решительно осудить такие факты, доводила до сведения международных организаций по правам человека, в том числе по правам детей, необходимость принятия конкретных мер против лиц, совершивших преступления.