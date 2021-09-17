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Омбудсмен Азербайджана совместно с делегацией Ассоциации ОИС продолжает факторологическую миссию в Тертере

Омбудсмен Азербайджана совместно с делегацией Ассоциации ОИС продолжает факторологическую миссию в Тертере Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева совместно с делегацией Ассоциации Омбудсменов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС OA), возглавляемой президентом Ассоциации, Главным Омбудсменом Турции Шарафом М
Карабах
17 сентября 2021 г. 21:52
Омбудсмен Азербайджана совместно с делегацией Ассоциации ОИС продолжает факторологическую миссию в Тертере

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева совместно с делегацией Ассоциации Омбудсменов Организации Исламского Сотрудничества (ОИС OA), возглавляемой президентом Ассоциации, Главным Омбудсменом Турции Шарафом Малкочем и с участием советника Генерального секретаря Ассоциации Мухаммед Джавед Гани провели миссию по установлению фактов в городе Тертер, больше всего подвергнувщегося армянскими вооруженными силами интенсивному обстрелу артиллерией и крупнокалиберными снарядами во время 44-дневной Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Основная цель факторологической миссии в городе Тертер является проведение расследования на месте, сбор фактов и подготовка соответствующего отчета, который будет направлен в международные организации.

Делегация провела мониторинг гражданских объектов, домов, учебных заведений, детских садов, правительственных зданий и других социальных объектов, пострадавших в результате интенсивных артиллерийских и ракетных обстрелов. В ходе мониторинга Омбудсмен, сотрудники Аппарата и делегация Ассоциации Омбудсменов ОИС собрали необходимую информацию и доказательства для подготовки отчета для отправки в международные организации.

Отметим, что после факторологической миссии в Тертере делегация проведет пресс-конференцию в Аппарате Уполномоченного по правам человека для оценки результатов мониторинга и принятия итогового заявления. О ходе пресс-конференции общественности будет предоставлена подробная информация.

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Версия на азербайджанском языке İƏT ombudsmanları Tərtərdə erməni vandallığı ilə bağlı hesabat hazırlayacaq

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