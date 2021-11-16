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ОДКБ: Обострение на армяно-азербайджанской границе должно разрешиться политико-дипломатическим путем

ОДКБ: Обострение на армяно-азербайджанской границе должно разрешиться политико-дипломатическим путем "В ОДКБ внимательно следят за ситуацией. Официально в секретариат никаких обращений от армянской стороны не поступало".
Карабах
16 ноября 2021 г. 21:02
ОДКБ: Обострение на армяно-азербайджанской границе должно разрешиться политико-дипломатическим путем

"Считаем, что конфликт должен разрешаться только мирным политико-дипломатическим путем".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В ОДКБ внимательно следят за ситуацией. Официально в секретариат никаких обращений от армянской стороны не поступало", - сказал он.

Отметим, что подразделения армянских вооруженных сил совершили широкомасштабную провокацию против нашей страны на Кяльбаджарском и Лачынском участках государственной границы. По данным Минобороны Азербайджана, армянские воинские части начали внезапную военную операцию 16 ноября в 11:00 с целью овладения высотами в этом направлении государственной границы и завоевания более выгодных позиций за счет военного превосходства. Наступление армянских воинских подразделений, стремившихся добиться краткосрочного преимущества, прибегнув к широкомасштабной провокации, потерпело полный крах в оперативно-тактическом аспекте. Попытка официального Еревана совершить провокацию завершилась провалом.

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Версия на азербайджанском языке KTMT: “Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki gərginlik siyasi və diplomatik yolla həll edilməlidir”

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