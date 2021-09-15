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Оценочная миссия ОИС посетит освобожденные территории Азербайджана

Оценочная миссия ОИС посетит освобожденные территории Азербайджана "В Азербайджан прибыла очередная международная делегация по установлению фактов на освобожденных территориях. В течение нескольких дней мы на месте будем проводить расследование военных преступлений, разрушений культурных памятников, экологический террор,
Карабах
15 сентября 2021 г. 11:28
Оценочная миссия ОИС посетит освобожденные территории Азербайджана
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"В Азербайджан прибыла очередная международная делегация [ОИС] по установлению фактов на освобожденных территориях. В течение нескольких дней будут расследоваться факты военных преступлений, разрушения культурных памятников, экологического террора, совершенных Арменией в период оккупации азербайджанских земель".

Как передает Report, об этом журналистам заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева. По ее словам, по итогам миссии Организации исламского сотрудничества (ОИС) ожидается принятие заявления.

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Версия на английском языке International delegation to carry out fact-finding mission in liberated territories arrives in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərdə faktaraşdırıcı missiya həyata keçirəcək nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib

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