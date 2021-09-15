Оценочная миссия ОИС посетит освобожденные территории Азербайджана

"В Азербайджан прибыла очередная международная делегация по установлению фактов на освобожденных территориях. В течение нескольких дней мы на месте будем проводить расследование военных преступлений, разрушений культурных памятников, экологический террор,

"В Азербайджан прибыла очередная международная делегация [ОИС] по установлению фактов на освобожденных территориях. В течение нескольких дней будут расследоваться факты военных преступлений, разрушения культурных памятников, экологического террора, совершенных Арменией в период оккупации азербайджанских земель".

Как передает Report, об этом журналистам заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева. По ее словам, по итогам миссии Организации исламского сотрудничества (ОИС) ожидается принятие заявления.