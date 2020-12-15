Обнародован полный список доставленных в Баку военнослужащих и гражданских лиц

Обнародован полный список военнослужащих и гражданских лиц, освобожденных из армянского плена и доставленных в Баку 14 декабря 2020 года в результате мероприятий, проведенных по поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Государственно

Обнародован полный список военнослужащих и гражданских лиц, освобожденных из армянского плена и доставленных в Баку 14 декабря 2020 года в результате мероприятий, проведенных по поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Государственной комиссией Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Report представляет список, распространенный Государственной комиссией Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

1. Абдинов Яхья Вугар оглу, 30.12.1999, военнослужащий

2. Бахшалиев Эмин Захир оглу, 22.01.1988, военнослужащий

3. Ахмедзаде Мобил Ильгар огу, 22.04.1999, военнослужащий

4. Алекперов Омар Теймур оглу, 11.01.1985, военнослужащий

5. Алиев Шариф Элсевяр оглу, 20.12.1995, военнослужащий

6. Алиев Анар Хидаят оглу, 28.06.1992, военнослужащий

7. Ализаде Нурлан Мехман оглу, 02.01.1992, военнослужащий

8. Гамидов Нахид Яшар оглу, 05.01.1991, военнослужащий

9. Керимов Байрам Яшар оглу, 03.02.1992, военнослужащий

10. Мусаев Амин Алим оглу, 04.07.1994, военнослужащий

11. Велиев Велиахад Шакир оглу, 05.03.1998, военнослужащий

12. Йолчуев Нуреддин Бахтияр оглу, 14.10.1998, военнослужащий

13. Гулиев Шахбаз Джалал оглу, 09.05.1968, гражданское лицо

14. Аскеров Дильгам Гардашхан оглу, 30.09.1960, гражданское лицо

В настоящее время перечисленные выше военнослужащие и гражданские лица проходят медосмотр и лечение.