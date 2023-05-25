Нидерландский писатель завершает свою книгу о Карабахе

Надеюсь, что однажды правительство Нидерландов признает геноцид в Ходжалы и все другие военные преступления, учиненные Арменией.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил нидерландский писатель, автор книги о войне в Карабахе Генри Ван Ренс.
Он отметил, что завершает написание книги о Карабахе. "В Нидерландах мало кто знает о ситуации в Карабахе, именно поэтому я решил написать книгу. Она будет большая, примерно 400 страниц".
Генри Ван Ренс заявил, что посвятит ее памяти жертв первой и второй карабахских войн.
Писатель отметил важность проходящей сегодня в Агдаме второй международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".
"Сотни человек собрались сегодня тут, чтобы обменяться опытом. Эта конференция очень полезна для распространения информации о ситуации на освобожденных территориях Азербайджана по всему миру", - заявил Генри Ван Ренс.