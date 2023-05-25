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Нидерландский писатель завершает свою книгу о Карабахе

Нидерландский писатель завершает свою книгу о Карабахе Надеюсь, что однажды правительство Нидерландов признает геноцид в Ходжалы и все другие военные преступления, учиненные Арменией.
Карабах
25 мая 2023 г. 15:33
Нидерландский писатель завершает свою книгу о Карабахе

Надеюсь, что однажды правительство Нидерландов признает геноцид в Ходжалы и все другие военные преступления, учиненные Арменией.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил нидерландский писатель, автор книги о войне в Карабахе Генри Ван Ренс.

Он отметил, что завершает написание книги о Карабахе. "В Нидерландах мало кто знает о ситуации в Карабахе, именно поэтому я решил написать книгу. Она будет большая, примерно 400 страниц".

Генри Ван Ренс заявил, что посвятит ее памяти жертв первой и второй карабахских войн.

Писатель отметил важность проходящей сегодня в Агдаме второй международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

"Сотни человек собрались сегодня тут, чтобы обменяться опытом. Эта конференция очень полезна для распространения информации о ситуации на освобожденных территориях Азербайджана по всему миру", - заявил Генри Ван Ренс.

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Версия на английском языке Dutch writer completing his book on Karabakh
Версия на азербайджанском языке Niderlandlı yazıçı Qarabağdan bəhs edən kitabını tamamlamaq üzrədir

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