Началось строительство автодороги Агдам-Физули

В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах началось строительство еще одного объекта дорожной инфраструктуры, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий.

В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах началось строительство еще одного объекта дорожной инфраструктуры, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий.

Как сообщает Report, речь идет о строительстве автодороги Агдам-Физули, закладка которой состоялась 17 октября 2021 года во время поездки президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район.

Строительство дороги осуществляется в рамках "Проекта реконструкции и восстановления освобожденных территорий", утвержденного Указом президента Ильхама Алиева в августе 2021 года.

Дорога длиной 64,8 км и шириной 15 метров будет иметь четыре полосы движения.

Автомобильная дорога Агдам-Физули, являющаяся продолжением трассы Барда-Агдам, пройдет через территории Агдама, Агджабеди и Физули. Строительство дороги обеспечит беспрепятственное передвижение граждан из Барды в Агдам и Физули, и в обратном направлении.