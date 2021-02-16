Начались поиски останков жертв Первой карабахской войны

По соглашению, достигнутому в рамках гуманитарного сотрудничества, Азербайджан при посредничестве российских миротворцев передал Армении трупы еще 106 армянских военнослужащих, погибших в ходе Второй карабахской войны

По соглашению, достигнутому в рамках гуманитарного сотрудничества, Азербайджан при посредничестве российских миротворцев передал Армении трупы еще 106 армянских военнослужащих, погибших в ходе Второй карабахской войны.

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

Сообщается о продолжении поисков тел погибших во Второй карабахской войне и предположительно выживших военнослужащих. Кроме того, обе стороны начали мероприятия по поискам останков погибших в ходе Первой карабахской войны и их обмену.