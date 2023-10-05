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МВД: Кафедральный собор и церковь в Ханкенди находятся под охраной

МВД: Кафедральный собор и церковь в Ханкенди находятся под охраной Монастырь Амарас в Ходжавендском районе Азербайджанской Республики, монастыри Гянджасар в Кельбаджарском районе, один кафедральный собор и одна церковь в городе Ханкенди находятся под защитой.
Карабах
5 октября 2023 г. 22:14
МВД: Кафедральный собор и церковь в Ханкенди находятся под охраной

Монастырь Амарас в Ходжавендском районе Азербайджанской Республики, монастыри Гянджасар в Кельбаджарском районе, один кафедральный собор и одна церковь в городе Ханкенди находятся под защитой.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних, во всех районах, входящих в Карабахский экономический район, безопасность и охрана материально-культурных образцов - памятников обеспечивается сотрудниками полиции.

"Охрана памятников на указанной территории постоянно находится под пристальным вниманием сотрудников полиции", - отметили в МВД.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоDİN: Xankəndidə kafedral və kilsə mühafizə olunur

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