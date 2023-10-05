МВД: Кафедральный собор и церковь в Ханкенди находятся под охраной

Монастырь Амарас в Ходжавендском районе Азербайджанской Республики, монастыри Гянджасар в Кельбаджарском районе, один кафедральный собор и одна церковь в городе Ханкенди находятся под защитой.

Монастырь Амарас в Ходжавендском районе Азербайджанской Республики, монастыри Гянджасар в Кельбаджарском районе, один кафедральный собор и одна церковь в городе Ханкенди находятся под защитой.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних, во всех районах, входящих в Карабахский экономический район, безопасность и охрана материально-культурных образцов - памятников обеспечивается сотрудниками полиции.

"Охрана памятников на указанной территории постоянно находится под пристальным вниманием сотрудников полиции", - отметили в МВД.

