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Молдавский эксперт: В Карабахе восстановлена историческая справедливость

Молдавский эксперт: В Карабахе восстановлена историческая справедливость "Молдова, как и Азербайджан, в годы независимости стремилась к территориальной целостности. Мы искренне обрадовались, когда год назад Азербайджану удалось восстановить свою территориальную целостность”. Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report
Карабах
20 ноября 2021 г. 14:00
Молдавский эксперт: В Карабахе восстановлена историческая справедливость

"Молдова, как и Азербайджан, в годы независимости стремилась к своей территориальной целостности. Мы искренне обрадовались, когда год назад Азербайджану удалось восстановить свою территориальную целостность”.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил известный молдавский эксперт Ян Лисневский.

Он отметил, что сейчас очень важно, чтобы после стольких лет напряженности на Кавказе воцарился мир:
“В Карабахе восстановлена историческая справедливость. Есть соглашение по нормализации ситуации, и оно должно соблюдаться”, - отметил Ю. Лисневский.

По мнению эксперта, между Молдовой и Азербайджаном сложились хорошие отношения и есть большой потенциал для дальнейшего развития:

“Азербайджанцы в Молдове довольно активны. Благодаря азербайджанцам в Молдове многие полюбили Азербайджан, даже не побывав ни разу в вашей стране. Представители азербайджанской диаспоры в Молдове занимаются благотворительностью. Так, например, Вугар Новрузов, Фейруз Исаев и другие уважаемые представители азербайджанской диаспоры поддерживали и продолжают поддерживать наших деятелей искусства. Они создали благоприятный образ Азербайджана в Молдове на многие годы вперёд", - добавил Я.Лисневский.

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Версия на английском языке Moldovan expert: Historical justice has been restored in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Moldovalı ekspert: "Qarabağda tarixi ədalət bərpa olunub"

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