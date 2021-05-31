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Минобороны: Провокации врага будут незамедлительно пресекаться

Минобороны: Провокации врага будут незамедлительно пресекаться 31 мая под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.
Карабах
31 мая 2021 г. 10:52
Минобороны: Провокации врага будут незамедлительно пресекаться
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31 мая под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были также привлечены командиры объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие должностные лица.

Генерал-полковник З.Гасанов проанализировал обстановку, сложившуюся в последние дни в результате провокаций вооруженных сил Армении на Кельбаджарском и Лачинском участках армяно-азербайджанской государственной границы. Министр довел до участников совещания задачи и поручения, поставленные президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым в связи с оперативной обстановкой.

Особо отметив вопросы, связанные с организацией служебно-боевой деятельности, министр обороны поручил командованию воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях, предпринять решительные шаги и незамедлительные меры по пресечению провокаций противника.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov düşmən təxribatlarının qarşısının alınması üçün qətiyyətli addımlar atılması barədə tapşırıq verib

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