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Министр обороны посетил подразделения войск ПВО на освобожденных территориях

Министр обороны посетил подразделения войск ПВО на освобожденных территориях Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил одно из подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО), дислоцированных на освобожденных территориях.
Карабах
14 мая 2021 г. 10:29
Министр обороны посетил подразделения войск ПВО на освобожденных территориях
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Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил одно из подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО), дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Ознакомившись с условиями, созданными для личного состава, министр обороны осмотрел многофункциональные радиолокационные станции, пусковые установки и другие боевые средства, несущие боевое дежурство на местности.

Министр обороны дал соответствующие поручения по поддержанию высокого уровня боеспособности, более надежной защите воздушного пространства, качественной организации и ведению боевого дежурства.

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