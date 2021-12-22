Министр обороны: Отечественная война будет славной летописью героизма нашего народа

"Светлая память наших шехидов погибших в войне за справедливость, вечно будет жить в наших сердцах".

"Светлая память наших шехидов погибших в войне за справедливость, вечно будет жить в наших сердцах".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью официальной прессе.

"Отечественная война и впредь будет величайшей патриотической историей нашего народа на протяжении веков, славной летописью героизма. Опираясь на мудрую военную стратегию нашего Верховного главнокомандующего, Азербайджанская армия мужественно выполнила свой почетный долг перед Родиной и народом во время 44-дневной войны, положив конец более чем 30-летней военной агрессии", - сказал Закир Гасанов.

"Боевой дух, решительность, отвага и бесстрашие, а также новое поколение оружия, военной техники и других средств ведения войны, продемонстрированные личным составом Азербайджанской армии в Отечественной войне, еще больше повышают ценность нашей славной Победы. Хочу подчеркнуть, что Отечественная война под руководством господина Ильхама Алиева оставила глубокий след в мировой военной истории. Это военное достижение стало решающим фактором обеспечения мира и безопасности на Южном Кавказе, развития региона, а также формирования новой и более эффективной военно-политической, экономической и торговой конфигурации, создания и развития здорового сотрудничество между странами и народами", - отметил генерал-полковник.