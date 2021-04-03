МИД Словакии выступил с заявлением по резолюции парламента о Карабахе

Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики выступил с заявлением по поводу принятой 1 апреля парламентом страны резолюции под названием «Нагорный Карабах».

Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики выступил с заявлением по поводу принятой 1 апреля парламентом страны резолюции под названием «Нагорный Карабах».

Об этом, как передает в субботу Report, руководитель пресс-службы МИД Словакии Юрай Томага заявил 2 апреля словацкому агентству, что резолюция отражает обеспокоенность парламентариев неблагоприятной гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе и страданиями ни в чем не повинных людей с обеих сторон.

В статье опубликованы слова Ю.Томаги «Мы призываем все стороны неукоснительно соблюдать соглашение о прекращении огня от 9 ноября 2020 года», а также предстоящий визит министра иностранных и европейских дел Словакии И.Корчока в Азербайджан.