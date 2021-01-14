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МИД: Повторный визит министра Армении в Азербайджан может дорого обойтись армянской стороне

МИД: Повторный визит министра Армении в Азербайджан может дорого обойтись армянской стороне "Мы еще раз подчеркиваем, что незаконные визиты официальных лиц Армении на территорию Азербайджана недопустимы".
Карабах
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14 января 2021 г. 22:55
МИД: Повторный визит министра Армении в Азербайджан может дорого обойтись армянской стороне

"Мы еще раз подчеркиваем, что незаконные визиты официальных лиц Армении на территорию Азербайджана недопустимы".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

"Если министр иностранных дел Армении снова посетит Азербайджан без разрешения официального Баку, это может дорого обойтись армянской стороне.

Что касается необоснованного заявления главы МИД Армении о статусе нагорно-карабахского региона Азербайджана, мы хотели бы напомнить официальным лицам, что Президент Ильхам Алиев отправил вопрос статуса на свалку истории", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

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