МИД: Повторный визит министра Армении в Азербайджан может дорого обойтись армянской стороне

"Мы еще раз подчеркиваем, что незаконные визиты официальных лиц Армении на территорию Азербайджана недопустимы".

"Мы еще раз подчеркиваем, что незаконные визиты официальных лиц Армении на территорию Азербайджана недопустимы".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

"Если министр иностранных дел Армении снова посетит Азербайджан без разрешения официального Баку, это может дорого обойтись армянской стороне.

Что касается необоснованного заявления главы МИД Армении о статусе нагорно-карабахского региона Азербайджана, мы хотели бы напомнить официальным лицам, что Президент Ильхам Алиев отправил вопрос статуса на свалку истории", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.