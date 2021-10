МИД поделился публикацией в связи освобождением Зангилана от оккупации

МИД поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с первой годовщиной освобождения Зангиланского района от оккупации.

Как передает Report, в нем говорится:

"20 октября 2020 года под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджанская армия подняла наш трехцветный флаг в городе Зангилан".