Жан-Ив Ле Дриан: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении является позитивным шагом

В МИД Франции приветствуют встречу глав МИД Азербайджана и Армении.

В МИД Франции приветствуют встречу глав МИД Азербайджана и Армении.

Как передает Report, о встрече глав МИД двух стран написал на своей официальной странице Twitter министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Встреча министров Армении и Азербайджана, состоявшаяся вчера, через год после войны, является позитивным шагом. Мы полностью мобилизованы на достижение прочного мира", - говорится в публикации министра.

Напомним, в Нью-Йорке в кулуарах общих прений 76-й сессии Генассамблеи ООН сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении – Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, а также организовали совместные переговоры. Во встречах принял участие личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.