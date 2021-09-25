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Жан-Ив Ле Дриан: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении является позитивным шагом

Жан-Ив Ле Дриан: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении является позитивным шагом В МИД Франции приветствуют встречу глав МИД Азербайджана и Армении.
Карабах
25 сентября 2021 г. 16:59
Жан-Ив Ле Дриан: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении является позитивным шагом

В МИД Франции приветствуют встречу глав МИД Азербайджана и Армении.

Как передает Report, о встрече глав МИД двух стран написал на своей официальной странице Twitter министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Встреча министров Армении и Азербайджана, состоявшаяся вчера, через год после войны, является позитивным шагом. Мы полностью мобилизованы на достижение прочного мира", - говорится в публикации министра.

Напомним, в Нью-Йорке в кулуарах общих прений 76-й сессии Генассамблеи ООН сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении – Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, а также организовали совместные переговоры. Во встречах принял участие личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

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Версия на английском языке Jean-Yves Le Drian welcomes meeting between Azerbaijani and Armenian foreign ministers

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