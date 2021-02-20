МИД Азербайджана: Армения все еще далека от ответственных отношений

Министерство иностранных дел Азербайджана распространила заявление по поводу высказывания МИД Армении, в котором оправдывается агрессивный сепаратизм радикальных армянских националистов в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространила заявление по поводу высказывания МИД Армении, в котором оправдывается агрессивный сепаратизм радикальных армянских националистов в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД.

Заявление МИД Армении в поддержку незаконного постановления от 20 февраля 1988 г., положившего начало агрессивному сепаратизму радикальных армян Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР (НКАО), является показателем того, что Армения все еще далека от ответственных отношений и их установления на основе верховенства закона.