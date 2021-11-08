Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ с Днем Победы

"После Победы Азербайджана в борьбе за справедливость, в Карабахе сегодня развевается флаг Азербайджана, цветет Хары бюльбюль".
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу написал в Twitter по случаю 8 ноября - Дня Победы.
"С Днем Победы, братский Азербайджан!", - написал министр.
Haklı davasında kazandığı zaferin ardından artık Karabağ’da Can— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu)
#Azerbaycan'ın bayrağı dalgalanıyor, har-ı bülbül çiçeği coşkuyla açıyor.
Kardeş Azerbaycan'ın Zafer Günü kutlu olsun.
Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun.
#TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/mtqif5v3Lb November 8, 2021