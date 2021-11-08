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Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ с Днем Победы

Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ с Днем Победы "После Победы Азербайджана в борьбе за справедливость, в Карабахе сегодня развевается флаг Азербайджана, цветет Хары бюльбюль".
Карабах
8 ноября 2021 г. 11:20
Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ с Днем Победы
Мевлют Чавушоглу
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"После Победы Азербайджана в борьбе за справедливость, в Карабахе сегодня развевается флаг Азербайджана, цветет Хары бюльбюль".

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу написал в Twitter по случаю 8 ноября - Дня Победы.

"С Днем Победы, братский Азербайджан!", - написал министр.

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Версия на английском языке Turkish FM tweets on Azerbaijan's Victory Day
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

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