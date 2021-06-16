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Мевлют Чавушоглу: Надеюсь, Армения извлечет из этого урок

Мевлют Чавушоглу: Надеюсь, Армения извлечет из этого урок "Мы хотим, чтобы Южный Кавказ стал регионом стабильности и мира. Больше всего от этого выиграют Армения и армянский народ, ведь на протяжении многих лет Армения отстранилась, изолировалась".
Карабах
16 июня 2021 г. 14:14
Мевлют Чавушоглу: Надеюсь, Армения извлечет из этого урок
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"Мы хотим, чтобы Южный Кавказ стал регионом стабильности и мира. Больше всего от этого выиграют Армения и армянский народ, ведь на протяжении многих лет Армения отстранилась, изолировалась".

Как передает Report, об этом на брифинге перед началом Дипломатического форума в Анталии заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Ошибки Армении привели к тому, что у нее сложились не очень хорошие отношения с соседями. Я надеюсь, что Армения извлечет из этого урок, и в регионе воцарятся мир и стабильность. Естественно, что в условиях мира и стабильности будет экономический рост и процветание, реализованы значимые проекты, которые в настоящее время обсуждаются - сухопутные дороги, железные дороги, транспорт, логистика, торговля. Как я сказал несколько лет назад, больше всего от этого выиграет Армения, мы все выиграем", - добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что после 44-дневной войны Азербайджанская армия освободила свои земли: "Каждый должен уважать неприкосновенность границ Азербайджана и его территориальную целостность. На протяжении многих лет Азербайджан проявлял терпение для дипломатического решения этого вопроса. Но, к сожалению, ни одна из начатых с этой целью инициатив не была достаточной для освобождения азербайджанских земель. Конечно, терпение Азербайджана не безгранично, и все, что нужно, было сделано. Азербайджан освободил свои земли".

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Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu: I hope Armenia will draw a lesson from it
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: "Ümid edirəm ki, Ermənistan bundan dərs çıxarar"

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