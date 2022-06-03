Мэтью Брайза: Энергия, свет и жизнь возвращаются в Карабах

3 июня в Бакинском Конгресс Центре с презентацией "Энергия.Свет.Жизнь" выступил Член совета директоров Jamestown Foundation и Overgas, бывший посол США в Азербайджане, бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Брайза.

3 июня в Бакинском Конгресс Центре с презентацией "Энергия.Свет.Жизнь" выступил Член совета директоров Jamestown Foundation и Overgas, бывший посол США в Азербайджане, бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Брайза.

Как сообщает Report, в ходе выступления Мэтью Брайза подчеркнул высокий уровень организации и проведения 27-го Бакинского Энергетического Форума, а также обсуждаемые вопросы.

Брайза подчеркнул в своем выступлении, что новые технологии позволяют производить и потреблять энергию способами, которые позволяют жизни процветать, не только как жизни человечества, но так и жизни нашей планеты.

Эти новые технологии варьируются от инноваций в более традиционных областях, таких как машиностроение, до передовых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение.

Он также подчеркнул, что энергия, свет и, следовательно, жизнь возвращаются в Карабах, поскольку правительство Азербайджана сотрудничает с глобальными компаниями, такими как BP, для развития поставок чистой энергии на освобожденных землях Азербайджана, с целью создания в регионе зеленых экономических зон.