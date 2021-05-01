Марков: Мы были поражены варварством, сотворенном в Агдаме

"Мы были поражены варварством и нечеловеческим отношением здесь тех, кто захватил в свое время эти территории"

"Мы были поражены варварством и нечеловеческим отношением здесь тех, кто захватил в свое время эти территории".

Об этом Report, в рамках визита российской делегации в Агдам заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

Он также выразил надежду, что в скором времени Агдам вновь станет процветающим городом, где, как и раньше будут организовываться важные масштабные мероприятия.

"Мы рады, что Агдам был возвращен без боев в результате договоренностей при посредничестве России. Особо хотелось отметить бы азербайджанский спецназ, который проявил особый героизм в освобождении земель", - сказал он.