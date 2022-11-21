Майкл Доран: Армения должна понять ценность мира

Армения должна понять ценность мира и нормализовать отношения с Азербайджаном.

Армения должна понять ценность мира и нормализовать отношения с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран заявил журналистам.

"Армения должна пойти на мир, открыть [Зангезурский] коридор, прекратить минирование территорий, делимитировать границу и работать над нормализацией отношений с Азербайджаном", - заявил он.

Американский эксперт отметил, что очень волнительно и отрадно видеть, как люди начинают возвращаться на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

По его словам, страна активно восстанавливает освобожденные территории, а также наращивает партнерство с Турцией и Израилем.

Профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер и старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран сегодня посетили умное село Агалы в Зангиланском районе, где ознакомились с созданными там условиями.