Майкл Доран: Армения должна понять ценность мира

Армения должна понять ценность мира и нормализовать отношения с Азербайджаном.
Как передает Report, об этом старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран заявил журналистам.
"Армения должна пойти на мир, открыть [Зангезурский] коридор, прекратить минирование территорий, делимитировать границу и работать над нормализацией отношений с Азербайджаном", - заявил он.
Американский эксперт отметил, что очень волнительно и отрадно видеть, как люди начинают возвращаться на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
По его словам, страна активно восстанавливает освобожденные территории, а также наращивает партнерство с Турцией и Израилем.
Профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер и старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран сегодня посетили умное село Агалы в Зангиланском районе, где ознакомились с созданными там условиями.