Лейла Абдуллаева: Армения наглядно продемонстрировала свой злой умысел

"В то время как Президент Азербайджана говорил на пресс-конференции для местных и зарубежных СМИ о перспективах строительства и сотрудничества с целью достижения безопасности и стабильности в регионе в постконфликтный период, подрывной подход и агрессивна

"В то время как Президент Азербайджана говорил на пресс-конференции для местных и зарубежных СМИ о перспективах строительства и сотрудничества с целью достижения безопасности и стабильности в регионе в постконфликтный период, подрывной подход и агрессивная риторика армянской стороны наглядно продемонстрировала ее злой умысел".

Как передает Report, об этом сообщила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Если Армения, как выразился ее официальный представитель МИД, будет придерживаться позиций реваншизма, модернизируя с этой целью свои вооруженные силы, если она до сих пор не поняла, что десятилетия агрессии и оккупации привели к вражде и разногласиям в регионе, и если она не делает выводов из недавних событий, то это государство собственноручно ставит крест на безопасности и процветании своего народа.

Азербайджан всегда готов обеспечить свой суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ и способен решительно предотвратить любые угрозы, которые могут, в связи с этим возникнуть", - отметила Л.Абдуллаева.