О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лейла Абдуллаева: Армения наглядно продемонстрировала свой злой умысел  

Лейла Абдуллаева: Армения наглядно продемонстрировала свой злой умысел   "В то время как Президент Азербайджана говорил на пресс-конференции для местных и зарубежных СМИ о перспективах строительства и сотрудничества с целью достижения безопасности и стабильности в регионе в постконфликтный период, подрывной подход и агрессивна
Карабах
28 февраля 2021 г. 15:53
Лейла Абдуллаева: Армения наглядно продемонстрировала свой злой умысел  
Лейла Абдуллаева

"В то время как Президент Азербайджана говорил на пресс-конференции для местных и зарубежных СМИ о перспективах строительства и сотрудничества с целью достижения безопасности и стабильности в регионе в постконфликтный период, подрывной подход и агрессивная риторика армянской стороны наглядно продемонстрировала ее злой умысел".

Как передает Report, об этом сообщила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Если Армения, как выразился ее официальный представитель МИД, будет придерживаться позиций реваншизма, модернизируя с этой целью свои вооруженные силы, если она до сих пор не поняла, что десятилетия агрессии и оккупации привели к вражде и разногласиям в регионе, и если она не делает выводов из недавних событий, то это государство собственноручно ставит крест на безопасности и процветании своего народа.

Азербайджан всегда готов обеспечить свой суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ и способен решительно предотвратить любые угрозы, которые могут, в связи с этим возникнуть", - отметила Л.Абдуллаева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Leyla Abdullayeva: Ermənistanın pozucu yanaşması Yerevanın mənfur niyyətini nümayiş etdirir

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51
Банишевский: По стопам легендарного деда
ВидеоБанишевский: По стопам легендарного деда
23 февраля 2021 г. 17:35
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
23 февраля 2021 г. 15:24
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi