Лавров: Вопрос предоставления карт минных полей обсуждался в Ереване

"Мне показалось, что у армянского руководство есть понимание того, что этот вопрос необходимо решать"

"Мы за то, чтобы все гуманитарные вопросы решались максимально оперативно и без предварительных условий, в частности вопросы с минами".

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Баку по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, комментируя вопрос о невыдаче Арменией Азербайджану карт минных полей.

"Мы обсуждали этот вопрос в Ереване. Мне показалось, что у армянского руководство есть понимание того, что этот вопрос необходимо решать. И были сделаны первые шаги, и я об этом проинформировал азербайджанское руководство. Надеемся, что этот вопрос ускорится и полностью решится", - заявил С. Лавров.