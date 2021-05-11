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Лавров: Вопрос предоставления карт минных полей обсуждался в Ереване

Лавров: Вопрос предоставления карт минных полей обсуждался в Ереване "Мне показалось, что у армянского руководство есть понимание того, что этот вопрос необходимо решать"
Карабах
11 мая 2021 г. 13:47
Лавров: Вопрос предоставления карт минных полей обсуждался в Ереване
Сергей Лавров

"Мы за то, чтобы все гуманитарные вопросы решались максимально оперативно и без предварительных условий, в частности вопросы с минами".

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Баку по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, комментируя вопрос о невыдаче Арменией Азербайджану карт минных полей.

"Мы обсуждали этот вопрос в Ереване. Мне показалось, что у армянского руководство есть понимание того, что этот вопрос необходимо решать. И были сделаны первые шаги, и я об этом проинформировал азербайджанское руководство. Надеемся, что этот вопрос ускорится и полностью решится", - заявил С. Лавров.

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Версия на английском языке Russian FM: Issue of handing minefield maps to Azerbaijan was discussed in Yerevan
Версия на азербайджанском языке Lavrov: "Minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsi Yerevanda müzakirə edilib"

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