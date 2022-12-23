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Лавров: Азербайджанские предложения позволят создать основу для мирного договора

Лавров: Азербайджанские предложения позволят создать основу для мирного договора "На переговорах мы затронули тему мирного договора, нужно делать все, чтобы сближать позиции сторон. Азербайджанские предложения позволят создать основу для юридического документа".
Карабах
23 декабря 2022 г. 16:05
Лавров: Азербайджанские предложения позволят создать основу для мирного договора

Азербайджанские предложения по мирному договору с Арменией позволят создать основу для юридического документа.

Как сообщает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Москве.

"На переговорах мы затронули тему мирного договора, нужно делать все, чтобы сближать позиции сторон. Азербайджанские предложения позволят создать основу для юридического документа", - заявил он.

По словам главы МИД РФ, российские миротворцы регулярно работают над урегулированием ситуации и разрешением разногласий по рудным месторождениям в Карабахе. Он отметил, что тема старая и необходимо снять ее остроту.

Россия, как никто другой, заинтересована в установлении прочного и справедливого мира, отметил С.Лавров. По его словам, также проанализирован ход реализации всех трехсторонних заявлений, а также обсужден вопрос разблокирования транспортных коммуникаций и восстановления экономических связей.

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Версия на английском языке Lavrov: Azerbaijani proposals to create basis for peace treaty
Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Azərbaycanın təklifləri sülh müqaviləsi üçün əsas yaratmağa kömək edəcək"

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