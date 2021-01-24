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Капитан, нанесший сокрушительные удары по врагу 

Капитан, нанесший сокрушительные удары по врагу  Отечественная война - одна из самых ярких страниц современной истории Азербайджана. Азербайджанская армия в кратчайшие сроки одержала убедительную победу и записала новую страницу в современной военной истории
Карабах
24 января 2021 г. 16:31
Капитан, нанесший сокрушительные удары по врагу 

Отечественная война - одна из самых ярких страниц современной истории Азербайджана. Азербайджанская армия в кратчайшие сроки одержала убедительную победу и записала новую страницу в современной военной истории: наши войска ни разу не отступили, ни уступили ни в одной битве. Победа была добыта кровью героических сынов Азербайджана – солдат и офицеров. Одним из таких героев капитан ВС Азербайджана Сеймур Джаббаров, героически погибший в битве за Физули.

Сеймур Ильхам оглу Джаббаров родился 24 января 1987 года в Шарурском районе Нахчыванской АР. В 2004 году поступил в Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева. Четыре года спустя, после окончания средней школы, приказом министра обороны Сеймуру Джаббарову было присвоено звание лейтенанта, его назначили слушателем Учебно-подготовительном центра Вооруженных сил.

Окончив курсы в 2009 году, Сеймур Джаббаров служил в Гяндже, Гедабеке, Физули, Нахчыване, Агджабади и Бейлагане.

Отечественная война, начавшаяся 27 сентября прошлого года, была долгожданным событием для Сеймура Джаббарова. Капитан проявил личную доблесть в ходе тяжелых операций по возвращению азербайджанских земель, обеспечивал безопасность личного состава и военной техники, в то же время нанося сокрушительные удары по врагу.

Сеймур Джаббаров пал шехидом ночью 3 октября в ходе тяжелой операции за освобождение Физули.

Тело Сеймура было доставлено в Нахчыванскую Автономную Республику 6 октября и захоронено на Аллее шехидов в Шарурском районе. У отважного капитана осталось двое детей.

Президент, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев наградил Сеймура Джаббарова медалями «За Родину» и «За освобождение Физули».

Allah rəhmət eləsin!

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəxsi heyətini qorumaqla düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirən qəhrəman zabit

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