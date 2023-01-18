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Канадский журналист и грузинский блогер освещают акцию на дороге Ханкенди-Лачын

Канадский журналист и грузинский блогер освещают акцию на дороге Ханкенди-Лачын На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Карабах
18 января 2023 г. 15:30
Канадский журналист и грузинский блогер освещают акцию на дороге Ханкенди-Лачын

На дороге Ханкенди-Лачын продолжается акция против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как сообщает освещающий акцию сотрудник Report, сегодня канадский журналист Дэйв Гордон и грузинский блогер Тамуна Мумладзе (Тако) посетили место проведения акции.

Журналист и блогер были проинформированы о ходе акции и причинах ее проведения. Дэйв Гордон и Тамуна Мумладзе проводят съемки на месте проведения акции протеста, где экоактивисты скандируют лозунги в защиту экологии.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 38-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоCanadian journalist, Georgian blogger arrive at Khankandi-Lachin road to cover protest rally
Версия на азербайджанском языке ФотоKanadalı jurnalist və gürcüstanlı bloger Xankəndi-Laçın yolundakı aksiyanı işıqlandırmaq üçün gəlib

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