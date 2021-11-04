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Исмаил Серагельдин: Карабахский конфликт разрешен в рамках резолюций ООН

Исмаил Серагельдин: Карабахский конфликт разрешен в рамках резолюций ООН Роль Бакинского Глобального форума все больше возрастает.
Карабах
4 ноября 2021 г. 12:35
Исмаил Серагельдин: Карабахский конфликт разрешен в рамках резолюций ООН

Роль Бакинского Глобального форума все больше возрастает.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.

В частности, он отметил важность проведения этого форума для обсуждения нынешних вызовов и угроз.

Говоря о победе Азербайджана в 44-дневной войне, И. Серагельдин заявил, что карабахский конфликт был урегулирован в рамках резолюций ООН.

Он также подчеркнул слова президента Азербайджана Ильхама Алиева про важность развития всего региона.

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Версия на азербайджанском языке İsmayıl Serageldin: "Qarabağ münaqişəsi BMT qətnamələri çərçivəsində həll olunub"

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