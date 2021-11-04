Исмаил Серагельдин: Карабахский конфликт разрешен в рамках резолюций ООН

Роль Бакинского Глобального форума все больше возрастает.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.
В частности, он отметил важность проведения этого форума для обсуждения нынешних вызовов и угроз.
Говоря о победе Азербайджана в 44-дневной войне, И. Серагельдин заявил, что карабахский конфликт был урегулирован в рамках резолюций ООН.
Он также подчеркнул слова президента Азербайджана Ильхама Алиева про важность развития всего региона.