Исмаил Серагельдин: Карабахский конфликт разрешен в рамках резолюций ООН

Роль Бакинского Глобального форума все больше возрастает.

Роль Бакинского Глобального форума все больше возрастает.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.

В частности, он отметил важность проведения этого форума для обсуждения нынешних вызовов и угроз.

Говоря о победе Азербайджана в 44-дневной войне, И. Серагельдин заявил, что карабахский конфликт был урегулирован в рамках резолюций ООН.

Он также подчеркнул слова президента Азербайджана Ильхама Алиева про важность развития всего региона.