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Иностранные блогеры отправились в Физули - ОБНОВЛЕНО-3

Иностранные блогеры отправились в Физули - ОБНОВЛЕНО-3 Иностранные блогеры, отправившиеся в Агдам в рамках проекта Show me Azerbaijan, посетили Джума-мечеть
Карабах
30 мая 2021 г. 14:01
Иностранные блогеры отправились в Физули - ОБНОВЛЕНО-3

Завершился визит зарубежных блогеров в Азербайджан в рамках проекта Show me Azerbaijan.

Как сообщает карабахское бюро Report, блогеры уехали в Физули. Планируется, что они посетят ряд мест в Физули, подвергшихся армянскому вандализму.

Напомним, что после посещения Джума-мечети блогеры посетили разрушенное здание Агдамского государственного драматического театра. Они ознакомились с примерами вандализма, совершенного здесь армянами.

12:42

Иностранные блогеры, отправившиеся в Агдам в рамках проекта Show me Azerbaijan, посетили Джума-мечеть.

Как передает карабахское бюро Report, после посещения Джума-мечети блогеры посетили разрушенное здание Агдамского государственного драматического театра, на месте ознакомившись с вандализмом, совершенным тут армянами. Перед зданием гости послушали игру на таре.

11:39

Иностранные блогеры в Азербайджане начали визит в Агдам в рамках проекта Show me Azerbaijan.

Как передает карабахское бюро Report, визит блогеров в Агдам проходит при поддержке Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Евразийского регионального центра в Баку.

Всего в визите принимают участие 12 блогеров из 8 стран, включая Северную Америку и Евразию. Основная цель проекта - ознакомить блогеров с разрушением населенных пунктов во время армянской оккупации и фактами вандализма, совершенного здесь армянами.

Количество подписчиков приглашенных блогеров в социальных сетях насчитывает более 10 миллионов.

11:01

Блогеры из 8 стран отправились в азербайджанский город Агдам.

Как передает карабахское бюро Report, визит реализуется в рамках международного проекта Show me Azerbaijan.

В настоящее время блогеры находятся в Баш Гервенде.

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