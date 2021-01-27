Ильхам Алиев: Якобы Шуша передана нам без боя, наглая ложь!

"Посмотрите, что говорят армянские представители и их покровители за рубежом об освобождении Шуши. Якобы Шуша передана нам просто так, без боя, армяне покинули Шушу. Это наглая ложь!"

"Посмотрите, что говорят армянские представители и их покровители за рубежом об освобождении Шуши. Якобы Шуша передана нам просто так, без боя, армяне покинули Шушу. Это наглая ложь!"

Как сообщает Report, об этом 27 января во время приема в видеоформате Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем президента в Шушинском районе сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что Шушинская операция навечно останется в душе азербайджанского народа.

"Светлая память о наших отважных сынах, ставших шехидами в боях за Шушу, вечно будет жить в наших сердцах. При освобождении Шуши азербайджанские солдаты и офицеры проявили героизм, профессионализм, физическую силу, высокий национальный дух. С направления Дашалты, других направлений, поднявшись по отвесным скалам, уничтожив оккупантов, они освободили Шушу, сражались, можно сказать, голыми руками - штыками, ножами, легким оружием против пушек и танков. Во время шушинской операции были уничтожены сотни оккупантов, нам известно их число. Как бы ни старалось руководство Армении скрыть это от своего народа, ему это не удастся. Именно отважные сыны Азербайджана уничтожили сотни оккупантов, оборонявших Шушу. Как можно говорить о том, что Шуша нам подарена? Во-вторых, разве может кто-то кому-то подарить такой город? Мы освободили Шушу от врага, от вражеского плена благодаря отваге, ценой жизни и крови отважных сынов. Отныне Шуша будет жить вечно, мы будем беречь и бережем Шушу".