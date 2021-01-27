О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: Якобы Шуша передана нам без боя, наглая ложь!

Ильхам Алиев: Якобы Шуша передана нам без боя, наглая ложь! "Посмотрите, что говорят армянские представители и их покровители за рубежом об освобождении Шуши. Якобы Шуша передана нам просто так, без боя, армяне покинули Шушу. Это наглая ложь!"
Карабах
27 января 2021 г. 14:59
Ильхам Алиев: Якобы Шуша передана нам без боя, наглая ложь!

"Посмотрите, что говорят армянские представители и их покровители за рубежом об освобождении Шуши. Якобы Шуша передана нам просто так, без боя, армяне покинули Шушу. Это наглая ложь!"

Как сообщает Report, об этом 27 января во время приема в видеоформате Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем президента в Шушинском районе сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что Шушинская операция навечно останется в душе азербайджанского народа.

"Светлая память о наших отважных сынах, ставших шехидами в боях за Шушу, вечно будет жить в наших сердцах. При освобождении Шуши азербайджанские солдаты и офицеры проявили героизм, профессионализм, физическую силу, высокий национальный дух. С направления Дашалты, других направлений, поднявшись по отвесным скалам, уничтожив оккупантов, они освободили Шушу, сражались, можно сказать, голыми руками - штыками, ножами, легким оружием против пушек и танков. Во время шушинской операции были уничтожены сотни оккупантов, нам известно их число. Как бы ни старалось руководство Армении скрыть это от своего народа, ему это не удастся. Именно отважные сыны Азербайджана уничтожили сотни оккупантов, оборонявших Шушу. Как можно говорить о том, что Шуша нам подарена? Во-вторых, разве может кто-то кому-то подарить такой город? Мы освободили Шушу от врага, от вражеского плена благодаря отваге, ценой жизни и крови отважных сынов. Отныне Шуша будет жить вечно, мы будем беречь и бережем Шушу".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Guya Şuşa bizə elə-belə verilib, döyüşlər getməyib, ermənilər Şuşanı tərk ediblər. Ağ yalandır!”

Новости партнеров

Другие новости из категории

Президент: Одна из вилл принадлежит коррумпированному чиновнику Армении
Президент: Одна из вилл принадлежит коррумпированному чиновнику Армении
27 января 2021 г. 15:14
Первое заявление спецпредставителя президента в Шушинском районе 
Первое заявление спецпредставителя президента в Шушинском районе 
27 января 2021 г. 15:11
Президент: Мы должны восстановить мавзолей Вагифа в этом году
Президент: Мы должны восстановить мавзолей Вагифа в этом году
27 января 2021 г. 15:05
Главнокомандующий: Я сделал все, о чем говорил
Главнокомандующий: Я сделал все, о чем говорил
27 января 2021 г. 15:02
Верховный главнокомандующий: Нашей целью была Шуша, и нашей победой стала Шуша
Верховный главнокомандующий: Нашей целью была Шуша, и нашей победой стала Шуша
27 января 2021 г. 15:01
Глава государства: Враг разграбил, опустошил, разрушил Шушу
Глава государства: Враг разграбил, опустошил, разрушил Шушу
27 января 2021 г. 14:57
Ильхам Алиев: Вся их история построена на фальсификации и мифологии
Ильхам Алиев: Вся их история построена на фальсификации и мифологии
27 января 2021 г. 14:54
Президент: Азербайджанские военнослужащие охраняют Шушу
Президент: Азербайджанские военнослужащие охраняют Шушу
27 января 2021 г. 14:54
Ильхам Алиев: Хотя Шуша и была разрушена армянами, но не согнулась
Ильхам Алиев: Хотя Шуша и была разрушена армянами, но не согнулась
27 января 2021 г. 14:52
Ильхам Алиев: Армянского населения в Шуше, можно сказать, не было
Ильхам Алиев: Армянского населения в Шуше, можно сказать, не было
27 января 2021 г. 14:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi