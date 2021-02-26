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Ильхам Алиев: В своих выступлениях я указал, где ныне находится статус

Ильхам Алиев: В своих выступлениях я указал, где ныне находится статус Вопрос статуса должен быть снят с повестки
Карабах
26 февраля 2021 г. 13:11
Ильхам Алиев: В своих выступлениях я указал, где ныне находится статус
Ильхам Алиев

"В своих выступлениях я указывал, где ныне находится статус. Я бы не хотел возвращаться к этой теме. Где статус, всем прекрасно известно".

Как передает Report, об этом в Баку на пресс-конференции для местных и зарубежных журналистов заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Считаю, что, чем меньше Армении и армянскому народу об этом будет говориться, тем лучше. Поскольку не надо давать ложных обещаний Армении и армянскому народу. Именно в этом и кроется причина, по которой они пребывают в своем нынешнем состоянии: выдумки, претензии, необоснованные желания. Некоторые способствовавшие этим желаниям зарубежные политики тоже сыграли свою роль в том, что армянский народ находится в таком позорном положении. Поэтому вопрос статуса должен быть снят с повестки", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Çıxışlarımda statusun ünvanını göstərmişəm, status haradadır, onu hər kəs bilir”

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