Ильхам Алиев: В своих выступлениях я указал, где ныне находится статус

Вопрос статуса должен быть снят с повестки

"В своих выступлениях я указывал, где ныне находится статус. Я бы не хотел возвращаться к этой теме. Где статус, всем прекрасно известно".

Как передает Report, об этом в Баку на пресс-конференции для местных и зарубежных журналистов заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Считаю, что, чем меньше Армении и армянскому народу об этом будет говориться, тем лучше. Поскольку не надо давать ложных обещаний Армении и армянскому народу. Именно в этом и кроется причина, по которой они пребывают в своем нынешнем состоянии: выдумки, претензии, необоснованные желания. Некоторые способствовавшие этим желаниям зарубежные политики тоже сыграли свою роль в том, что армянский народ находится в таком позорном положении. Поэтому вопрос статуса должен быть снят с повестки", - отметил глава государства.