Ильхам Алиев: В ходе Второй Карабахской войны все увидели, кто ведет честный бой, а кто подло атакует

Армяне просчитались, они недооценили и боеспособность азербайджанской армии, и моральный дух азербайджанского народа

"В ходе Второй Карабахской войны все увидели, кто ведет честный бой, а кто подло атакует спящие города".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью журналу "Национальная оборона".

"Самое возмутительное то, что после ударов оперативно-тактическими ракетами по жилому кварталу Гянджи ночью, по спящим людям и детям, армянское руководство заявляло, что они не имеют к этому никакого отношения. Это какой-то запредельный уровень цинизма! А кто тогда?", - заявил президент.

"Армяне думали, что они нас этим остановят. Они полагали, что наши люди, которые пострадали, будут требовать от азербайджанской власти прекратить военные действия, расчет у армянской стороны был именно такой. Но они просчитались, они недооценили и боеспособность азербайджанской армии, и моральный дух азербайджанского народа. Пострадавшие люди, которые потеряли близких и сами еле-еле выбрались из-под завалов, требовали: идите только вперед! Я получал огромное количество обращений, писем, где говорилось: мы готовы погибнуть, но мы должны вернуть наши оккупированные противником земли!

Должен сказать, что такой же расчет – остановить наше наступление – был у некоторых западных кругов", - заявил президент.