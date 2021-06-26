Ильхам Алиев: Посмотрите, после войны прошло всего 7 месяцев, а сколько мы сделали

"Подготовка шла и во всех остальных сферах. Наши технические возможности в значительной степени возросли, и во Второй Карабахской войне мы еще раз продемонстрировали это. Показали, что любой вопрос может найти решение. Мы мобилизовали имеющуюся у нас техн

"Подготовка шла и во всех остальных сферах. Наши технические возможности в значительной степени возросли, и во Второй Карабахской войне мы еще раз продемонстрировали это. Показали, что любой вопрос может найти решение. Мы мобилизовали имеющуюся у нас технику, и сегодня, в поствоенный период используем эти возможности".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце "Гюлистан" с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

"В настоящее время мы приступили к большой созидательной работе. Посмотрите, после войны прошло всего 7 месяцев, а сколько мы сделали. Не проведи мы такую подготовку, не смогли бы сделать это. Сколько бы у тебя ни было средств, если нет технических возможностей, кадрового потенциала, своевременно не реализованы инфраструктурные проекты, то не сможешь сделать даже сотой части всего этого. Сегодня проводятся невиданные восстановительные работы. За счет чего? Именно за счет подготовки. Поэтому мы создали сильное государство, в последние годы я неоднократно говорил, и вот жизнь подтвердила мои слова о том, что сегодняшний Азербайджан на протяжении всей истории является самым могущественным Азербайджаном, в своей многовековой истории Азербайджан никогда еще не был так силен как сегодня.

Основным фактором в проведении нашей подготовительной работы явилось единство народа и власти. Так как наша политика поддерживается народом, она пользуется большим доверием. Война и ее результаты еще раз убедили азербайджанский народ в том, что эту веру нам даровал азербайджанский народ, так как мы выполнили все, о чем говорили. Именно это мы имели в виду, когда говорили, что "мы знаем, что, когда и как делать?", - отметил Ильхам Алиев.