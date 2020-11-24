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Ильхам Алиев: Некоторые международные организации не хотели называть оккупанта его именем

Ильхам Алиев: Некоторые международные организации не хотели называть оккупанта его именем Некоторые международные организации не желали указывать в документах, принятых в связи с оккупацией, кто является захватчиком
Карабах
24 ноября 2020 г. 12:37
Ильхам Алиев: Некоторые международные организации не хотели называть оккупанта его именем
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"Мы провели большую работу в международной плоскости, в своих выступлениях я достаточно подробно информировал народ об этом. Сегодня, когда война закончилась, и даже в период войны весь мир, весь азербайджанский народ увидели, какое большое значение это имело. Если бы мы не создали необходимую правовую базу для урегулирования конфликта, то сегодня могли бы столкнуться с проблемами. Мы добились принятия во всех международных организациях справедливых постановлений и резолюций, признающих, отражающих международное право".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал 23 ноября, при посещении освобожденного от оккупации города Агдама.

"В 1993 году были приняты 4 резолюции Совета Безопасности ООН. Но после этого, добившись принятия резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, резолюций Организации исламского сотрудничества, постановлений и резолюций Движения неприсоединения, Европейского парламента, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, мы создали очень прочную правовую базу для урегулирования конфликта. С 2003 года по сегодняшний день были предприняты все эти необходимые действия, и мы одержали победу в политической плоскости.

В то же время в документе "Приоритеты партнерства", парафированном два года назад между Европейским Союзом и Азербайджаном, также открыто выражена поддержка суверенитета, территориальной целостности Азербайджана и неприкосновенности наших границ. Это – наш большой успех, потому что мы не могли добиться этого на протяжении многих лет. Некоторые международные организации не хотели называть оккупанта его именем. Некоторые международные организации не желали указывать в документах, принятых в связи с оккупацией, кто является захватчиком. Даже в 4 резолюциях Совета Безопасности ООН Армения не была указана как государство-оккупант. Там было написано "армянские силы"", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Bəzi beynəlxalq təşkilatlar işğalçını öz adı ilə çağırmaq istəmirdilər"

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