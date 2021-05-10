Ильхам Алиев: На территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах

«Еще раз хочу сказать, я неоднократно говорил об этом после войны, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован. Азербайджан в одиночку разрешил этот конфликт, и на поле боя, и затем за столом переговоров. Победа, одержанная на поле боя, вынудила врага п

«Еще раз хочу сказать, я неоднократно говорил об этом после войны, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован. Азербайджан в одиночку разрешил этот конфликт, и на поле боя, и затем за столом переговоров. Победа, одержанная на поле боя, вынудила врага поднять белый флаг и сдаться, подписать акт о капитуляции. Документ, подписанный 10 ноября, является именно актом о капитуляции Армении».