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Ильхам Алиев: На территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах

Ильхам Алиев: На территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах «Еще раз хочу сказать, я неоднократно говорил об этом после войны, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован. Азербайджан в одиночку разрешил этот конфликт, и на поле боя, и затем за столом переговоров. Победа, одержанная на поле боя, вынудила врага п
Карабах
10 мая 2021 г. 21:42
Ильхам Алиев: На территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах
Ильхам Алиев

«Еще раз хочу сказать, я неоднократно говорил об этом после войны, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован. Азербайджан в одиночку разрешил этот конфликт, и на поле боя, и затем за столом переговоров. Победа, одержанная на поле боя, вынудила врага поднять белый флаг и сдаться, подписать акт о капитуляции. Документ, подписанный 10 ноября, является именно актом о капитуляции Армении».

Как передает Report, об том 10 мая в интервью Азербайджанскому телевидению заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Нахчыванскую Автономную Республику.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur”

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