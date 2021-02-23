Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы международное сообщество знало правду

"Нагорно-карабахский конфликт завершился. Он уже стал частью истории. Сейчас мы должны сосредоточиться на стоящих перед нами вопросах, в первую очередь, конечно, реконструкции, восстановлении территорий. Все уничтожено. Мы и представить себе не могли масш

"Нагорно-карабахский конфликт завершился. Он уже стал частью истории. Сейчас мы должны сосредоточиться на стоящих перед нами вопросах, в первую очередь, конечно, реконструкции, восстановлении территорий. Все уничтожено. Мы и представить себе не могли масштабы разрушений. В Агдаме, Физули, на других освобожденных территориях, в селах, городах не осталось ни одного здания. Все, в том числе исторические памятники, разрушены. Для проведения работ по реконструкции необходимо принять многочисленные меры. Разумеется, мы привержены этому делу, для этого у нас есть твердая воля и возможности".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая 23 февраля сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина в видеоформате.

"Конечно, сейчас мы, как никогда, хотим, чтобы международное сообщество знало правду, потому что, считаю, что зарубежные дипломаты, представители международных медиа, посещая освобожденные от оккупации территории, действительно видят, в какое состояние приведены наши исторические, культурные памятники в результате оккупации. Те, кто оккупировал наши территории, все уничтожили. Надеюсь, что на очередном мероприятии Центра после пандемии у его членов также будет возможность посетить ряд освобождённых от оккупации территорий и, может быть, организовать там определенное мероприятие. Но это, конечно, часть нашего дальнейшего сотрудничества и обсуждений. Хочу еще раз выразить вам признательность за поддержку во время войны и после нее. Очень рад вновь видеть вас", - сказал глава государства.