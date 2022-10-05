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Ильхам Алиев: Карабахский регион станет движущей силой экономики Азербайджана

Ильхам Алиев: Карабахский регион станет движущей силой экономики Азербайджана Освобожденные территории Азербайджана обладают большим потенциалом, Карабахский регион станет движущей силой экономики страны.
Карабах
5 октября 2022 г. 12:44
Ильхам Алиев: Карабахский регион станет движущей силой экономики Азербайджана

Освобожденные территории Азербайджана обладают большим потенциалом, Карабахский регион станет движущей силой экономики страны.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии первого национального градостроительного форума в Агдаме.

Президент Азербайджана отметил, что освобожденные территории имеют значительный потенциал по возобновляемой энергетике, которые по предварительным оценкам составляют почти 10 тысяч МВт.

"Мы полностью снабжаем электричеством все освобожденные территории и надеемся, что в скором времени в Джебраиле начнется строительство солнечной электростанции мощностью 230 МВт. В целом мы оценили потенциал возобновляемой энергетики на освобожденных территориях, который по предварительным данным составляет почти 10 тысяч МВт. Мы уже построили несколько гидроэлектростанций, их общая мощность составит более 500 МВт, а остальные будут солнечными и ветровыми", - заявил глава государства.

По словам главы государства, сюда не только вернуться люди, вынужденные в годы оккупации бежать в разные уголки Азербайджана. "Этот регион в будущем станет движущей силой экономики Азербайджана. У нас здесь огромные водные ресурсы, которых мы лишились в годы оккупации, потому что армяне не только оккупировали наши города, но и наши ресурсы. Они занимались незаконной добычей полезных ископаемых, незаконно перекрывали водные ресурсы, что оставляло без орошения сотни тысяч гектаров земли. Теперь мы вернулись к нашим рекам, мы вернулись к нашей земле", - заявил президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Qarabağ regionu Azərbaycan iqtisadiyyatının hərəkətverici qüvvəsinə çevriləcək”

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