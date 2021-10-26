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Ильхам Алиев: Через две недели мы отметим освобождение Шуши как большой праздник Победы

Ильхам Алиев: Через две недели мы отметим освобождение Шуши как большой праздник Победы "Через две недели мы отметим освобождение Шуши как большой праздник Победы. С первых часов и до последних минут Второй Карабахской войны Турция находилась рядом с Азербайджаном".
Карабах
26 октября 2021 г. 21:45
Ильхам Алиев: Через две недели мы отметим освобождение Шуши как большой праздник Победы

"Через две недели мы отметим освобождение Шуши как большой праздник Победы. С первых часов и до последних минут Второй Карабахской войны Турция находилась рядом с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для печати в селе Агалы Зангиланского района.

Обращаясь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, глава государства отметил: "Мой дорогой Брат, уважаемый Президент в первые же часы поддержал Азербайджан, заявив всему миру о том, что Азербайджан не один, что Турция находится рядом с Азербайджаном. Это оказало нам очень большую поддержку, политическую и моральную поддержку, придало нам дополнительные силы. Сегодня азербайджанский народ по праву выражает Вам, мой дорогой Брат, свою признательность. Вы знаете, что в Азербайджане все любят Вас, относятся к Вам с большим уважением. Вы многое сделали для нашей Победы, и сегодня, уже в период восстановления, Вы вновь с нами".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "İki həftə sonra Şuşanın azad olunmasını böyük Zəfər bayramı kimi qeyd edəcəyik"

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