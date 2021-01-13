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Ильхам Алиев: Армяне совершили многочисленные деяния, являющиеся предметом преступления 

Ильхам Алиев: Армяне совершили многочисленные деяния, являющиеся предметом преступления  "Политика незаконного заселения является военным преступлением, и они в последний период оккупации даже не скрывали этой политики. Они доставляли из различных уголков мира лиц армянского происхождения и расселяли их на исторических азербайджанских террито
Карабах
13 января 2021 г. 19:08
Ильхам Алиев: Армяне совершили многочисленные деяния, являющиеся предметом преступления 

"Политика незаконного заселения является военным преступлением, и они в последний период оккупации даже не скрывали этой политики. Они доставляли из различных уголков мира лиц армянского происхождения и расселяли их на исторических азербайджанских территориях, включая исторический город Шуша".

Как сообщает Report, об этом 13 января в ходе приема делегации во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Они меняли названия наших городов и сел, меняли даже происхождение христианских религиозных памятников. Они меняли происхождение религиозного наследия древних удин, исповедующих христианство, превращали церкви древней Кавказской Албании в армянские церкви. Таким образом, они совершили многочисленные деяния, являющиеся предметом преступления.

Вам, наверное, тоже известно о том, что Азербайджан приступил к процессу оценки ущерба. То есть, с помощью хорошо известных международных компаний будет всесторонне оценен материальный, культурный, моральный, экологический ущерб, что позволит нам подать в международные суды на агрессорское Армянское государство", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənilər cinayət predmeti olan bir çox əməllər törədiblər"

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