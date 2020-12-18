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Хулуси Акар: Наши сотрудники готовы отправиться в Азербайджан

Хулуси Акар: Наши сотрудники готовы отправиться в Азербайджан Турция и Азербайджан сообща решат вопрос размещения турецких военных в Карабахе
Карабах
18 декабря 2020 г. 11:11
Хулуси Акар: Наши сотрудники готовы отправиться в Азербайджан

"Совместный Турецко-российский мониторинговый центр будет располагаться в Агдаме. Строительство центра продолжается. Наши генералы и другие сотрудники готовы отправиться туда".

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Кроме того, мы отправили туда две группы саперов ВС Турции. Они будут обучать и исследовать территорию. В Карабахе, в целом, соблюдается режим прекращения огня. Русские внимательны в этом вопросе. Мы наблюдаем за ходом событий", - отметил Х.Акар.

По словам министра обороны, русские утверждают, что если турецкие солдаты окажутся в местах проживания армян, могут возникнуть проблемы: "Турция и Азербайджан сообща решат вопрос размещения турецких военных в Карабахе".

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: “Generalımız və digər əməkdaşlarımız Azərbaycana getməyə hazırdır”

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