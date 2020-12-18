Хулуси Акар: Наши сотрудники готовы отправиться в Азербайджан

Турция и Азербайджан сообща решат вопрос размещения турецких военных в Карабахе

"Совместный Турецко-российский мониторинговый центр будет располагаться в Агдаме. Строительство центра продолжается. Наши генералы и другие сотрудники готовы отправиться туда".

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Кроме того, мы отправили туда две группы саперов ВС Турции. Они будут обучать и исследовать территорию. В Карабахе, в целом, соблюдается режим прекращения огня. Русские внимательны в этом вопросе. Мы наблюдаем за ходом событий", - отметил Х.Акар.

По словам министра обороны, русские утверждают, что если турецкие солдаты окажутся в местах проживания армян, могут возникнуть проблемы: "Турция и Азербайджан сообща решат вопрос размещения турецких военных в Карабахе".