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Хулуси Акар: Мы поддерживаем Азербайджан в его справедливой борьбе

Хулуси Акар: Мы поддерживаем Азербайджан в его справедливой борьбе Азербайджан - наш брат, с которым мы делим и будем делить все горести и радости
Карабах
19 марта 2021 г. 11:10
Хулуси Акар: Мы поддерживаем Азербайджан в его справедливой борьбе
Хулуси Акар
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"Вдохновившись историей наших предков, принесших мир и благополучие на три континента, мы вместе с нашими братьями, соратниками и друзьями во главе с Азербайджаном и Ливией боремся за попранные человеческие ценности".

По сообщению Report, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар на мероприятии, посвященном 18 марта – Дню памяти шехидов и 106-й годовщине победы при Чанаккале (Дарданельская операция).

"В этом контексте мы продолжаем нашу деятельность по проведению учений и оказанию помощи Ливии, с которой нас связывают 500-летние братские отношения. Мы рядом с нашими ливийскими братьями в их справедливой борьбе. Наша цель состоит в том, чтобы внести свой вклад в формирование Ливии, которая будет жить в мире и стабильности. Вновь хочу отметить, что мы всегда будем поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе. Азербайджан - наш брат, с которым мы делим и будем делить все горести и радости", - подчеркнул Х.Акар.

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Версия на английском языке Hulusi Akar: Turkey supports Azerbaijan in its fair struggle
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Qardaş Azərbaycanın dünən olduğu kimi, bu gün də haqlı davalarında yanındayıq"

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