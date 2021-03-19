Хулуси Акар: Мы поддерживаем Азербайджан в его справедливой борьбе

Азербайджан - наш брат, с которым мы делим и будем делить все горести и радости

"Вдохновившись историей наших предков, принесших мир и благополучие на три континента, мы вместе с нашими братьями, соратниками и друзьями во главе с Азербайджаном и Ливией боремся за попранные человеческие ценности".

По сообщению Report, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар на мероприятии, посвященном 18 марта – Дню памяти шехидов и 106-й годовщине победы при Чанаккале (Дарданельская операция).

"В этом контексте мы продолжаем нашу деятельность по проведению учений и оказанию помощи Ливии, с которой нас связывают 500-летние братские отношения. Мы рядом с нашими ливийскими братьями в их справедливой борьбе. Наша цель состоит в том, чтобы внести свой вклад в формирование Ливии, которая будет жить в мире и стабильности. Вновь хочу отметить, что мы всегда будем поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе. Азербайджан - наш брат, с которым мы делим и будем делить все горести и радости", - подчеркнул Х.Акар.