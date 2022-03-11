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Халаф Халафов об обстрелах незаконных армянских вооруженных формирований

Халаф Халафов об обстрелах незаконных армянских вооруженных формирований Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов прокомментировал нарушение в последние дни незаконными армянскими вооруженными формированиями режима прекращения огня с территорий, где временно размещены российские миротворцы.
Карабах
11 марта 2022 г. 19:56
Халаф Халафов об обстрелах незаконных армянских вооруженных формирований

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов прокомментировал нарушение в последние дни незаконными армянскими вооруженными формированиями режима прекращения огня с территорий, где временно размещены российские миротворцы.

Как сообщает Report, Х.Халафов заявил журналистам, что на подконтрольных миротворцам территориях проживают армяне и их интеграция является одним из основных вопросов, стоящих перед нами.

"Мы считаем, что они являются гражданами Азербайджана”, - добавил он.

Замминистра сказал, что конфликт завершен, территориальная целостность Азербайджана восстановлена: "Незаконные армянские вооруженные формирования должны быть однозначно выведены. Естественно, все негативные обстоятельства, мешающие спокойствию, должны быть устранены. Нарушение режима прекращения огня недопустимо".

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Версия на английском языке Khalaf Khalafov on shelling of Azerbaijani territories by Armenian separatists
Версия на азербайджанском языке Xələf Xələfov Rusiya sülməramlılarının olduqları ərazilərdə atəşkəsin pozulmasından danışıb

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