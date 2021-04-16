О нас
Report Georgia
Аудио новости

Грузинский спикер: Карабахская война изменила геополитическую картину в регионе 

Грузинский спикер: Карабахская война изменила геополитическую картину в регионе  Спикер подчеркнул важность мирных переговоров в процессе построения долгосрочной стабильности
Карабах
16 апреля 2021 г. 14:36
Грузинский спикер: Карабахская война изменила геополитическую картину в регионе 
0 : 00
0 : 00

"Карабахская война в корне изменила геополитическую картину в регионе".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе на встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Спикер подчеркнул важность мирных переговоров в процессе построения долгосрочной стабильности.

На встрече, наряду с последними событиями в регионе, были обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества между Грузией и Арменией, сотрудничества в сферах экономики, туризма и культуры.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Speaker of Georgian Parliament: Karabakh war completely changed geopolitical landscape 
Версия на азербайджанском языке Gürcü spiker: “Qarabağ müharibəsi bölgənin geosiyasi mənzərəsini kökündən dəyişib”

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом
Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом
16 апреля 2021 г. 12:07
Видеокадры из села Багбанлар Агдамского района
Видеокадры из села Багбанлар Агдамского района
16 апреля 2021 г. 09:47
Заложенная армянами мина ранила своего же офицера
ФотоЗаложенная армянами мина ранила своего же офицера
16 апреля 2021 г. 08:50
Умер еще один участник Отечественной войны
Умер еще один участник Отечественной войны
15 апреля 2021 г. 22:58
Захарова: Азербайджан и Армения находятся лишь в начале непростого пути
Захарова: Азербайджан и Армения находятся лишь в начале непростого пути
15 апреля 2021 г. 18:12
Итальянский cенатор рассказал об увиденном в Агдаме
Итальянский cенатор рассказал об увиденном в Агдаме
15 апреля 2021 г. 16:27
Сахиба Гафарова подняла вопрос невыдачи Арменией карт минных полей в МПА СНГ
ФотоСахиба Гафарова подняла вопрос невыдачи Арменией карт минных полей в МПА СНГ
15 апреля 2021 г. 14:25
Тарас Кузьо: Агдам - Хиросима Южного Кавказа
Тарас Кузьо: Агдам - "Хиросима" Южного Кавказа
15 апреля 2021 г. 14:17
Фарид Шафиев ответил Николу Пашиняну 
Фарид Шафиев ответил Николу Пашиняну 
15 апреля 2021 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi