Грузинский спикер: Карабахская война изменила геополитическую картину в регионе

Спикер подчеркнул важность мирных переговоров в процессе построения долгосрочной стабильности

"Карабахская война в корне изменила геополитическую картину в регионе".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе на встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном.

Спикер подчеркнул важность мирных переговоров в процессе построения долгосрочной стабильности.

На встрече, наряду с последними событиями в регионе, были обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества между Грузией и Арменией, сотрудничества в сферах экономики, туризма и культуры.