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Глава МИД: Карабахский конфликт, длившийся почти 30 лет, завершился

Глава МИД: Карабахский конфликт, длившийся почти 30 лет, завершился "Карабахский конфликт, длившийся почти 30 лет, завершился".
Карабах
2 декабря 2021 г. 19:27
Глава МИД: Карабахский конфликт, длившийся почти 30 лет, завершился
Джейхун Байрамов

"Карабахский конфликт, длившийся почти 30 лет, завершился".

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме.

"Подписание трехстороннего заявления между Азербайджаном, Арменией и Россией положило конец вооруженному конфликту и обозначило важный параметр для установления прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Это заявление было дополнено трехсторонним заявлением от 11 января 2021 года, в частности, касающимся оперативного открытия транспортных коммуникаций в регионе", - отметил министр.

Он добавил, что сразу после конфликта Азербайджан приступил к масштабным строительным работам на освобожденных территориях. "На эти цели только в этом году из госбюджета выделено 1,3 миллиарда манатов", - добавил он.

"Ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора необходим не только для беспрепятственного передвижения людей и грузов, но также важен с точки зрения восстановления транспортного сообщения между Азербайджаном и Арменией. Это послужит установлению прочного мира и сотрудничества, создаст новые возможности для всего региона", - сказал Байрамов.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: "The 30-year-old Karabakh conflict is over"
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "30 ilə yaxındır davam edən Qarabağ münaqişəsi başa çatıb"

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