Глава МИД: Карабахский конфликт, длившийся почти 30 лет, завершился

"Карабахский конфликт, длившийся почти 30 лет, завершился".
Как передает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме.
"Подписание трехстороннего заявления между Азербайджаном, Арменией и Россией положило конец вооруженному конфликту и обозначило важный параметр для установления прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Это заявление было дополнено трехсторонним заявлением от 11 января 2021 года, в частности, касающимся оперативного открытия транспортных коммуникаций в регионе", - отметил министр.
Он добавил, что сразу после конфликта Азербайджан приступил к масштабным строительным работам на освобожденных территориях. "На эти цели только в этом году из госбюджета выделено 1,3 миллиарда манатов", - добавил он.
"Ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора необходим не только для беспрепятственного передвижения людей и грузов, но также важен с точки зрения восстановления транспортного сообщения между Азербайджаном и Арменией. Это послужит установлению прочного мира и сотрудничества, создаст новые возможности для всего региона", - сказал Байрамов.