Глава МИД Азербайджана о перспективах открытия Зангезурского коридора

"В соответствии с трехсторонним заявлением, с завершением вооруженного конфликта Азербайджан вступил в постконфликтный этап восстановления, реконструкции и реинтеграции. Продолжение деятельности по обеспечению мира, восстановления и реконструкции в постко

"В соответствии с трехсторонним заявлением, с завершением вооруженного конфликта Азербайджан вступил в постконфликтный этап восстановления, реконструкции и реинтеграции. Продолжение деятельности по обеспечению мира, восстановления и реконструкции в постконфликтный период и возвращение вынужденных переселенцев является для Азербайджана абсолютным приоритетом".

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на 43-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОЧЭС.

Разрешение конфликта одновременно открывает новые перспективы для регионального сотрудничества, развития и прогресса. Совместное заявление от 10 ноября 2020 года завершилось трехсторонним заявлением Азербайджана, России и Армении от 11 января 2021 года, предусматривающим открытие коммуникаций в регионе. Реализация этих мер существенно изменит ландшафт важной части региона ОЧЭС - Южного Кавказа. Зангезурский коридор, который является новой связующей полосой между Азербайджаном и Турцией, не только соединит эксклав Нахчыван с Азербайджаном, но и будет служить существующим торговым и транспортным связям. Восстановление коммуникаций является выигрышной ситуацией для всего региона и повысит важность более широкой географии Черного моря.

Инициативы в области транспорта, связи и торговли дадут возможность воспользоваться новыми партнерскими отношениями и возможностями. Усиленное региональное сотрудничество может не только способствовать развитию, но и созданию экономических рычагов, которые снизят риск военных вспышек в регионе и укрепят мир и стабильность.